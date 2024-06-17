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Из жизни

В Пензе пьяную девушку, лежавшую на рельсах, приняли за труп

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В Пензе сочли мертвой пьяную девушку, лежавшую на железнодорожных путях. О происшествии рассказали в Пензенском ЛО МВД России на транспорте. Именно туда поступил сигнал об обнаружении трупа на перегоне между станциями Пенза-IV и Пенза-I.

«Сотрудники следственно-оперативной группы линейного отдела, прибыв на место происшествия, выяснили, что девушка жива и находится в состоянии сильного алкогольного опьянения», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, опасности свою жизнь подвергла 21-летняя сельчанка из Камешкирского района.

«Она пояснила, что накануне вместе со своим знакомым распивала спиртные напитки в одном из развлекательных заведений областного центра, после чего отправилась на железнодорожный вокзал станции Пенза-IV», - добавили в пресс-службе.

В отношении девушки составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 000 рублей или ареста на срок до 15 суток.

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