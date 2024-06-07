В Пензу прибыли еще 170 детей из Белгородской области

07.06.2024 | 16:04

В пятницу, 7 июня, в Пензу прибыла еще одна группа детей и педагогов из Белгородской области. Это школьники 3-8-х классов.

На вокзале Пенза-I гостей встретили курсанты ПАИИ, которые помогли разгрузить вещи, и представители региональных ведомств.

Детей (их 170) разместят в летних оздоровительных лагерях «Звездочка», «Солнечная долина» и в парк-отеле «Кленовая роща».

«Для прибывших детей подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. Она включает в себя различные конкурсы, спортивные состязания и экскурсии», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

С начала 2024 года в Пензенской области побывали несколько групп белгородских детей. В последний раз юные белгородцы приехали 22 марта. В конце мая дети и сопровождающие их взрослые отправились домой.