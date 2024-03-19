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Общество

В Пензу вновь приедут дети из Белгородской области

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Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области в другие регионы России вывезут около 9 000 детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка 9 000 детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», - цитирует его РИА Новости.

Вячеслав Гладков уточнил, что в пятницу, 22 марта, 1 200 детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край. Он подчеркнул, что система выстроена.

С начала 2024 года в Пензенской области побывали несколько групп белгородских детей. Их разместили в детском лагере «Звездочка» в Заречном и на базе отдыха «Чистые пруды». Для ребят, занимающихся спортом, организовали тренировки на базе дворцов спорта «Олимпийский» и «Буртасы».

За неделю в Белгородской области от обстрелов ВСУ погибли 16 мирных жителей, 98 пострадали. С 11 апреля в регионе действует высокий уровень террористической опасности. Из-за напряженной обстановки в Белгороде отменили гуляния на Масленицу.

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