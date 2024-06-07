В минздраве пояснили, когда врачи сообщают в полицию о беременности

07.06.2024 | 12:18

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензенской области с просьбой помочь ей разобраться в деликатной проблеме.

Ей 17 лет, и недавно она поняла, что станет матерью. Ребенок появится на свет, когда она будет уже совершеннолетней.

«Могут ли в гинекологии закрыть глаза на то, что я забеременела несовершеннолетней? Или привлекут опеку, полицию?» - тревожится девушка.

Ответ дали в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Там объяснили, что медицинская организация уведомляет органы внутренних дел о беременности несовершеннолетней лишь по запросу и в том случае, когда есть основания полагать, что она стала результатом изнасилования или иных насильственных действий сексуального характера.