В минздраве пояснили, когда врачи сообщают в полицию о беременности

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензенской области с просьбой помочь ей разобраться в деликатной проблеме.
Ей 17 лет, и недавно она поняла, что станет матерью. Ребенок появится на свет, когда она будет уже совершеннолетней.
«Могут ли в гинекологии закрыть глаза на то, что я забеременела несовершеннолетней? Или привлекут опеку, полицию?» - тревожится девушка.
Ответ дали в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
Там объяснили, что медицинская организация уведомляет органы внутренних дел о беременности несовершеннолетней лишь по запросу и в том случае, когда есть основания полагать, что она стала результатом изнасилования или иных насильственных действий сексуального характера.
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