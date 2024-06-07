Последствия заморозков в регионе отнесли к ЧС федерального масштаба

07.06.2024 | 19:34

Заморозки, которые ударили в мае в Пензенской области, навредили посевам и насаждениям. В связи с этим обстановка в регионе отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального масштаба.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России. Глава ведомства Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В конце весны заморозки наблюдались в Центральном и Приволжском федеральных округах. Также с ними столкнулись жители Волгоградской и Ростовской областей.

«В пострадавших субъектах созданы комиссии по обследованию объектов сельского хозяйства и оценке ущерба», - сообщили в МЧС.

В середине мая в Пензенской области ввели режим ЧС из-за угрозы экономике. По данным на 15 мая, пострадало 20 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур, что составляет 1,3% всей посевной площади, рассказывал министр сельского хозяйства области Роман Калентьев.