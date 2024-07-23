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Общество

Арбузам и дыням спрогнозировали подорожание на 50 процентов

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Арбузы и дыни могут подорожать на 50 процентов по сравнению с прошлогодними ценами. В этом году плантации сначала побили заморозки, затем - нашествие вредителей, а сейчас часть регионов, где выращиваются эти бахчевые, донимает засуха.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на одного из ведущих фермеров-бахчеводов Романа Пономарева, весной наблюдалось самое большое за последние годы нашествие трипса - мелкого насекомого-паразита, которое высасывает из культур соки. Из-за этого урожай арбузов может снизиться на 20, 30, а то и на 50 процентов.

«Добавляет проблем и то, что у нас, например, в Ставропольском крае, уже 60 дней не было продуктивного дождя. Может, он где-то и проходил, но только местами», - добавил Роман Пономарев.

Такая ситуация значительно повлияет на урожай и, соответственно, на цены. В прошлом году, по словам Романа Пономарева, оптовая цена, то есть прямо «с поля», равнялась 10-12 рублям за килограмм, в этом уже 15-18.

«Тенденция такова, что с каждого проданного арбуза стопроцентную выгоду имеет первый перекуп и сто процентов - второй, к которому относятся, например, торговые сети. То есть в прошлом году средняя цена на полке была от 30 до 36 рублей за килограмм, в этом будет примерно 45-54 рубля, то есть в среднем подорожание ожидается в районе 50 процентов», - считает фермер.

Сейчас, заключил Роман Пономарев, последний шанс закупиться арбузами по минимальной цене. Уже совсем скоро, в начале августа, спрос на них резко вырастет и цены начнут понемногу взвинчивать.

В свою очередь директор «Ягодного союза» Ирина Козий считает, что из-за природных катаклизмов и ряда экономических причин, в частности подорожания топлива и расходников, у овощей и ягод сформировался свой «коридор инфляции» - 20-50 процентов к концу года. И арбузы с дынями в него укладываются.

«На мой взгляд, пик подорожания бахчевых мы проходим уже сейчас. А вот в августе, когда будет уже пик урожая, напротив, начнется постепенно снижение цен», - высказала она свою точку зрения.

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Источник — фото pixabay.com
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