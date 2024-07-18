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Происшествия

В Монтажном ночью вспыхнул склад пластикового вторсырья

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В ночь на четверг, 18 июля, на улице Ушакова в пензенском поселке Монтажном случился пожар. Вспыхнул склад пластикового вторсырья.

«Огонь охватил часть здания на площади 300 квадратных метров. Также сгорело вторсырье на открытой территории на площади 500 квадратных метров», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Монтажном ночью вспыхнул склад пластикового вторсырья

На тушение пламени выезжали 36 пожарных на 11 спецмашинах. Они сначала локализовали, а затем ликвидировали возгорание.

«Благодаря быстрым и грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на всю площадь здания», - добавили в пресс-службе главного управления.

27 апреля в Монтажном ночью вспыхнул склад с пиломатериалами. Сгорело кирпичное двухэтажное здание лесопилки и доски, хранившиеся снаружи.

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Источник — фото и видео областного ГУ МЧС РФ
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