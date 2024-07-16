В Пензе загорелись шпалы в районе улицы Чаадаева

16.07.2024 | 16:01

Во вторник, 16 июля, жители Пензы заметили пожар в районе улицы Чаадаева. Они поделились в соцсетях снимками густого черного дыма, поднимающегося над строениями и зеленой зоной.

Чуть позже появилось фото, сделанное на месте происшествия. На нем видно, что огонь охватил сложенные друг на друга шпалы.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 14:52. Для ликвидации пламени привлекли 15 спасателей и 3 спецмашины.

«Пострадавших нет», - добавили в МЧС.

25 июня 2019 года на станции Арбеково в Пензе возник пожар. Загорелась сухая трава вдоль железнодорожной линии. ЧП случилось после прохода поезда.