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Происшествия

В Пензе загорелись шпалы в районе улицы Чаадаева

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Во вторник, 16 июля, жители Пензы заметили пожар в районе улицы Чаадаева. Они поделились в соцсетях снимками густого черного дыма, поднимающегося над строениями и зеленой зоной.

Чуть позже появилось фото, сделанное на месте происшествия. На нем видно, что огонь охватил сложенные друг на друга шпалы.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 14:52. Для ликвидации пламени привлекли 15 спасателей и 3 спецмашины.

«Пострадавших нет», - добавили в МЧС.

25 июня 2019 года на станции Арбеково в Пензе возник пожар. Загорелась сухая трава вдоль железнодорожной линии. ЧП случилось после прохода поезда.

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Источник — фото группы «Автохам Пенза»
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