В Кузнецке пожарные спасли 2 человек из огня

19.07.2024 | 13:32

В пятницу, 19 июля, в Кузнецке случился пожар на улице Хвалынской.

Сигнал о возгорании поступил дежурному в 10:20. По адресу прибыли 23 человека личного состава и 4 единицы спецтехники.

Пламя охватило деревянный летний дом площадью 90 кв. м. Кроме того, сгорели гараж и надворные постройки.

Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют причины и обстоятельства возгорания.

«Сотрудники МЧС спасли 2 человек. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.