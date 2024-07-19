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Происшествия

В Кузнецке пожарные спасли 2 человек из огня

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В пятницу, 19 июля, в Кузнецке случился пожар на улице Хвалынской.

Сигнал о возгорании поступил дежурному в 10:20. По адресу прибыли 23 человека личного состава и 4 единицы спецтехники.

В Кузнецке пожарные спасли 2 человек из огня

Пламя охватило деревянный летний дом площадью 90 кв. м. Кроме того, сгорели гараж и надворные постройки.

Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют причины и обстоятельства возгорания.

«Сотрудники МЧС спасли 2 человек. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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