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Общество

Густой черный дым над заводом в Пензе объяснили учениями

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В среду, 17 июля, пензенцев встревожил столб густого черного дыма вблизи «Тяжпромарматуры» в Арбекове. Его было видно из разных частей города.

Около 10:00 в Сети начали появляться многочисленные кадры произошедшего. Люди испугались, что горит завод.

Густой черный дым над заводом в Пензе объяснили учениями

«Уже долго так идет черный дым. Что там такое?», «Представляю, как пахнет в районе, надеюсь, все живы», «Только бы ничего страшного», - написали пензенцы.

В МЧС горожан поспешили успокоить. По данным пресс-службы, на площадке по разбору металлолома на улице Кирпичной идут пожарно-тактические учения, специалисты отрабатывают тушение железнодорожных составов.

Густой черный дым над заводом в Пензе объяснили учениями

«Учения проходят с применением открытого огня на специально подготовленной площадке», - говорится в сообщении.

Густой черный дым над заводом в Пензе объяснили учениями

Густой черный дым над заводом в Пензе объяснили учениями

Источник фото № 3, 4, 5 - пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — видео и фото № 1 - группа «Пенза Новости»
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