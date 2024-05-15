В Пензенской области ввели режим ЧС из-за угрозы экономике

15.05.2024 | 18:09

С четверга, 16 мая, в Пензенской области в связи с заморозками вводится режим ЧС для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение подписано губернатором.

Согласно документу, возникшую ситуацию следует отнести к ЧС природного характера. Заморозки причинили экономике региона значительный материальный вред: погибли посевы.

«Основная масса озимых и яровых культур не пострадала. По предварительным данным, от возвратных заморозков пострадало 20 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур, что составляет 1,3 % от всей посевной площади», - прокомментировал заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства области Роман Калентьев.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

В начале мая в Пензенской области наблюдалось существенное понижение температуры, 9-го числа торжества в честь Дня Победы проходили в снегопад. Пенза побила многолетний рекорд по минимальной суточной температуре.

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы синоптики Приволжского УГМС обещают и в ночь на 16 мая. Местами температура опустится до -5 градусов.