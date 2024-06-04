В управлении образования ответили, закроют ли детсад для аллергиков

04.06.2024 | 19:20

Пензячку Марину К. встревожило закрытие группы в единственном в городе детсаду для аллергиков - филиале «Крепыш» на улице Кулибина, 5.

«В конце 2022 года администрация рапортовала, что филиал детского сада № 39 будет включен в капремонт в 2024-м. Но, я так понимаю, чуда не произошло? И единственный аллергологический сад в Пензе не только не хотят ремонтировать, но и хотят закрыть? В этом году сократили еще одну группу», - пожаловалась Марина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ей ответил представитель управления образования города.

«В настоящий момент идет формирование федеральной программы модернизации зданий и сооружений учреждений дошкольного образования. Детский сад № 39 выполняет разработку проектно-сметной документации», - объяснили пензячке.

Что касается группы, то ее закрыли «по причине отсутствия детей». Марину заверили: «Крепыш» продолжит действовать.

В июле 2022-го горожане раскритиковали состояние детсада для аллергиков.

«Душевые лейки и краны сломаны. Детские площадки - советское наследие. Родители с воспитателями за свои средства каждый год красят, делают косметический ремонт», - пожаловались пензенцы.

В мэрии согласились с оценкой, отметив, что садик построили в 1961 году и здание нуждается в капитальном ремонте. Расходы на него хотели предусмотреть в проекте бюджета на 2024-2025 годы.