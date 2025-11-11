Эксперт назвал неочевидную причину увеличения счетов за электричество

11.11.2025 | 08:28

Энергопотребление повышает накипь, образовавшаяся в чайнике. Причина - термическое сопротивление отложений.

Как рассказал в беседе с изданием «Газета.ru» младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов, теплопроводность накипи существенно ниже, чем у материала нагревателя: обычно в 5-15 раз, все зависит от ее состава и пористости. Поэтому слой отложений действует как дополнительное термическое сопротивление.

«Это повышает температуру поверхности элемента по сравнению с чистым состоянием и замедляет передачу тепла воде. Эталонное энергопотребление, необходимое для доведения 1 литра воды до кипения, составляет примерно 0,10 кВт*ч; при выраженных отложениях расход может достигать 0,13-0,15 кВт*ч. Величина прироста зависит от толщины и структуры накипи», - объяснил эксперт.

На образование накипи в электрочайнике в некоторых случаях может указывать появление посторонних шумов при его работе. Преимущественно их создают образование и последующее схлопывание паровых пузырьков в более холодных слоях воды. Накипь увеличивает количество активных точек парообразования - кипение становится более неравномерным и громким.

«Например, некоторые исследования показывают, что шум кипения воды в чистом чайнике без накипи примерно на 5 дБ слабее, чем в чайнике с накипью. Это может показаться незначительным, но стоит помнить, что децибелы - логарифмическая шкала, поэтому на самом деле это весомая разница», - отметил Гуськов.