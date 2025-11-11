У 32% пензенцев удалось обнаружить рак легких на ранней стадии

11.11.2025 | 07:57

В Пензенской области за 9 месяцев этого года у 44 человек, проходивших диспансеризацию, выявили рак легких.

Почти в 32% случаев это онкозаболевание обнаружили на ранней стадии, рассказали в областном минздраве.

Всего за январь - сентябрь свое здоровье проверили около 638 000 жителей региона, у 684 из них диагностировали онкологию.

«Рак легкого - один из самых опасных видов рака. Заболеваемость раком легких в России занимает второе место по распространенности и первое по смертности. Связано это не столько со сложностью лечения, сколько с трудностями диагностики. Большинство больных узнают о своем заболевании в поздней стадии», - отметили медики.

Ранее врач-онколог Пензенского областного онкодиспансера Николай Лесников перечислил симптомы рака легких на начальной стадии заболевания. Он указал, что в этот период ярко выраженных признаков может не быть, однако насторожить должны кашель, одышка, боли в груди и другие проявления.