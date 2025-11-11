Общество

У 32% пензенцев удалось обнаружить рак легких на ранней стадии

Печать
Telegram

В Пензенской области за 9 месяцев этого года у 44 человек, проходивших диспансеризацию, выявили рак легких.

Почти в 32% случаев это онкозаболевание обнаружили на ранней стадии, рассказали в областном минздраве.

Всего за январь - сентябрь свое здоровье проверили около 638 000 жителей региона, у 684 из них диагностировали онкологию.

«Рак легкого - один из самых опасных видов рака. Заболеваемость раком легких в России занимает второе место по распространенности и первое по смертности. Связано это не столько со сложностью лечения, сколько с трудностями диагностики. Большинство больных узнают о своем заболевании в поздней стадии», - отметили медики.

Ранее врач-онколог Пензенского областного онкодиспансера Николай Лесников перечислил симптомы рака легких на начальной стадии заболевания. Он указал, что в этот период ярко выраженных признаков может не быть, однако насторожить должны кашель, одышка, боли в груди и другие проявления.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети