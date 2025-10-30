Общество

Пензенцы стали меньше мусорить на набережной Суры

В 2025-м из Суры в районе набережной достали меньше мусора, чем в предыдущие годы, отметил глава Пензы Олег Денисов. Он поблагодарил горожан за ответственный подход.

«Этим летом мы производили очистку на участке от Бакунинского моста до подвесного. Организация вытаскивала траву, мусор», - рассказал Денисов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 30 октября.

Специалисты провели уборку на участке общей площадью 2 000 кв. м. Собранные отходы затем вывозили сотрудники «Пензавтодора».

Олег Денисов обратился к горожанам с просьбой бережно относиться к Суре и не бросать в реку мусор. Его очень тяжело перемещать на берег.

Пензенцы регулярно жалуются городским властям на скопление водорослей и отходов в воде у набережной. Весной и летом Суру регулярно очищают, работу выполняют вручную.

