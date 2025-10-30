Пензенцы стали меньше мусорить на набережной Суры

В 2025-м из Суры в районе набережной достали меньше мусора, чем в предыдущие годы, отметил глава Пензы Олег Денисов. Он поблагодарил горожан за ответственный подход.
«Этим летом мы производили очистку на участке от Бакунинского моста до подвесного. Организация вытаскивала траву, мусор», - рассказал Денисов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 30 октября.
Специалисты провели уборку на участке общей площадью 2 000 кв. м. Собранные отходы затем вывозили сотрудники «Пензавтодора».
Олег Денисов обратился к горожанам с просьбой бережно относиться к Суре и не бросать в реку мусор. Его очень тяжело перемещать на берег.
Пензенцы регулярно жалуются городским властям на скопление водорослей и отходов в воде у набережной. Весной и летом Суру регулярно очищают, работу выполняют вручную.
Новости по теме
- Златогорский предложил устраивать засады на мусорных площадках
- В Пензе на паркующихся около баков водителей составили 110 протоколов
- В Пензе менее чем за месяц ликвидировали 164 свалки
- Тропа здоровья в Пензе стала скользкой из-за листвы
- В лесу рядом с дублером Окружной выросла свалка
- Водители автобусов № 130 замусорили территорию у «Ритэйла»
- На набережной Суры высадили ели, каштаны и яблони
- Пензенцев приглашают убраться на берегу Суры
- На ул. Московской установили красные мусорные контейнеры
- В Пензе спасатели помогли мужчине, который мог упасть с плит на Суре
Последние новости
- 3 ноября в Пензенской области будет сухим и почти безветренным
- В УЖКХ Пензы объяснили, почему намерены поливать дороги до морозов
- У жителей Пензенской области большой риск возникновения инсульта
- Перечислены улицы Пензы, где 3 ноября не будет электричества
- В Пензенской области начался новый месячник по благоустройству
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области выявили новый очаг бешенства
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!