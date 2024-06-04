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Общество

На участке трассы М-5 в Пензе снова изменится схема движения

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На участке трассы М-5 в Пензе, в районе строящейся развязки, снова изменится схема движения. С 8:00 4 июня до 21:00 5-го на 624-м километре будут красить пролетные строения и монтировать барьерные ограждения.

«Предусмотрено переключение автомобильных потоков по временным проездам с сужением в одну полосу в каждом направлении», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

По той же причине схема движения на участке менялась с 30 мая до 2 июня.

Строительство развязки подходит к концу. Общая протяженность сооружения с примыкающими дорогами и съездами - 4,5 километра. Пропускная способность - около 2,5 тысячи легковых автомобилей в сутки.

Рядом с развязкой возведен надземный пешеходный переход, оборудованный специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Вместе с путями схода его протяженность составляет 87 метров.

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