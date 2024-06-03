В Вадинске веру не сочли аргументом против получения паспорта

03.06.2024 | 13:37

В Вадинске 51-летнюю местную жительницу и двух ее детей 28 и 23 лет оштрафовали за отсутствие паспортов гражданина РФ.

Согласно материалам дела, сельчанка, достигнув возраста 45 лет, не стала обращаться в органы для замены документа. Вместо этого женщина обходилась паспортом СССР.

Двое ее детей пошли по стопам матери, отказавшись от паспорта российского образца. Установлено, что они никогда не получали документы.

«Им назначено минимальное наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей каждому», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

С этим решением семья не согласилась и подала апелляцию. Мать и дети пояснили, что отказываются получать паспорт РФ по православным убеждениям. Свою позицию они обосновали статьей 28 Конституции («Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания»).

Суд вышестоящей инстанции доводы опроверг и отказал в удовлетворении жалоб.

«Требованиями о понуждении к выполнению действий по получению паспорта гражданина Российской Федерации никоим образом не попираются конституционное и законное право на свободу вероисповедания. Граждане, проживающие на территории России, имеющие документ, удостоверяющий личность гражданина, паспорт установленного образца, вправе свободно выбирать, каких религиозных взглядов и убеждений им придерживаться», - пояснили в пресс-службе.