В Пензе группа мошенников зарабатывала на маткапитале

07.04.2025 | 16:36

В Пензе вынесли приговор четырем местным жителям: трем женщинам и одному мужчине. Их признали виновными в мошенничестве с маткапиталом.

Преступники действовали с февраля 2019 года по тот же месяц 2020-го. У женщин под обманным предлогом дополнительного заработка забирали паспорта, свидетельства о браке и рождении детей. От их имени оформлялись доверенности, чтобы мошенники могли обращаться в государственные органы и открывать счета в банках.

Злоумышленники, пользуясь добытыми документами, получали свидетельства о рождении, в том числе на несуществующих детей.

Одна из подсудимых была председателем кредитного потребительского кооператива. Пензячка составляла договоры купли-продажи домов и земельных участков, где указывались ложные сведения о стоимости недвижимости. Также женщина оформляла договоры займа на строительство дома. Эти бумаги затем представлялись в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области.

Затем в игру вступала другая пензячка. Она получала сертификат на материнский капитал.

Всего было выявлено 10 эпизодов мошенничества. Причиненный ущерб превысил 4,5 млн рублей.

Свою вину мошенники признали частично.

«Троим подсудимым назначено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы условно. Еще одному - в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Гражданские иски представителя потерпевшего удовлетворены», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Пока приговор не вступил в законную силу.