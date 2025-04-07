Сетевое издание|18+|Понедельник|7 апр 2025|18:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензе группа мошенников зарабатывала на маткапитале

Печать
Telegram

В Пензе вынесли приговор четырем местным жителям: трем женщинам и одному мужчине. Их признали виновными в мошенничестве с маткапиталом.

Преступники действовали с февраля 2019 года по тот же месяц 2020-го. У женщин под обманным предлогом дополнительного заработка забирали паспорта, свидетельства о браке и рождении детей. От их имени оформлялись доверенности, чтобы мошенники могли обращаться в государственные органы и открывать счета в банках.

Злоумышленники, пользуясь добытыми документами, получали свидетельства о рождении, в том числе на несуществующих детей.

Одна из подсудимых была председателем кредитного потребительского кооператива. Пензячка составляла договоры купли-продажи домов и земельных участков, где указывались ложные сведения о стоимости недвижимости. Также женщина оформляла договоры займа на строительство дома. Эти бумаги затем представлялись в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области.

Затем в игру вступала другая пензячка. Она получала сертификат на материнский капитал.

Всего было выявлено 10 эпизодов мошенничества. Причиненный ущерб превысил 4,5 млн рублей.

Свою вину мошенники признали частично.

«Троим подсудимым назначено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы условно. Еще одному - в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Гражданские иски представителя потерпевшего удовлетворены», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Пока приговор не вступил в законную силу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте