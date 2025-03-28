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Общество

Пензенцы могут бесплатно обучиться на курсах милосердия

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9 апреля в Пензе вновь стартует бесплатное обучение на курсах сестер и братьев милосердия, которые организует отдел социального служения и милосердия Пензенской епархии.

В программе - основы ухода за лежачими пациентами, инфекционной безопасности, оказания первой медицинской помощи. Отдельно будут рассмотрены темы медицины чрезвычайных ситуаций и вопросы духовных основ милосердия.

Теоретическими и практическими знаниями с пензенцами поделятся преподаватели учебного центра столичной больницы святителя Алексия, митрополита Московского.

«Выпускники предыдущего потока курсов смогли применить свои знания в разных сферах. Это добровольческое служение в прифронтовых госпиталях и пунктах временного размещения беженцев в зоне специальной военной операции, помощь в уходе за престарелыми подопечными богадельни в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Троицком женском монастыре Пензы, уход за немощными на дому, сотрудничество с сестричеством Свято-Елисаветинского духовно-попечительского центра милосердия», - сообщили в епархии.

Желающих присоединиться к обучению просят обращаться по телефону 8 (909) 322-72-29.

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Источник — фото Пензенской епархии
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