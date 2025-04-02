Опубликован график выплат пособий в апреле

02.04.2025 | 10:18

Местное отделение Социального фонда РФ опубликовало график выплат пособий жителям Пензенской области в апреле.

Единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, выплату по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), ежемесячную выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и др. перечислят 3 апреля.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступит 4 апреля.

«8 апреля будет финансироваться пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным)», - сообщили в СФР.

В России в апреле социальные выплаты семьям с детьми переведут дважды. Изменение графика вызвано предстоящими майскими праздниками. СФР перенес дату начисления пособий за апрель на 30-е число.