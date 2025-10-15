Перевозчика попросили усилить контроль за работой маршрута № 12

15.10.2025 | 08:29

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» вновь проверили работу маршрута № 12 (Пенза-I - Военный городок № 2).

Мониторинг провели в утренний час пик - с 6:50 до 9:00 во вторник, 14 октября, в поселке Лесном.

Проверка показала, что средний интервал между маршрутками составил 20 минут, смогли уехать все пензенцы, направлявшиеся в центр.

«Однако зафиксирована высокая наполняемость транспортных средств», - сообщили в ГКУ.

Перевозчику поручили сократить интервал движения между автобусами и усилить контроль за работой маршрута.

В августе сотрудники ГКУ также проверяли, как часто ходят микроавтобусы № 12. Тогда тоже были зафиксированы интервал движения в 20 минут и высокая наполняемость салонов. Предприятию-перевозчику поручили увеличить число машин на линии, порекомендовали обратить внимание на график движения в выходные дни и усилить контроль за санитарным и техническим состоянием маршруток.