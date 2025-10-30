В Бессоновском районе открыли новый остановочный пункт

С 26 октября на станции Ухтинка в Бессоновском районе назначена остановка пригородным поездам. Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
«Открытие нового остановочного пункта «Ухтинка» стало важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры региона и предоставляет жителям возможность совершать комфортные и безопасные поездки в пригородном железнодорожном сообщении, минуя пробки», – прокомментировали в ППК.
На платформе ежедневно останавливаются поезда:
- № 6127 Булычево (отпр. 5:10) - Ухтинка (приб. 7:11, отпр. 7:12) - Пенза-I (приб. 7:28);
- № 6128 Пенза-I (отпр. 19:56) - Ухтинка (приб. 20:13, отпр. 20:14) - Булычево (приб. 22:15).
Остановочный пункт ввели в эксплуатацию как элемент модернизации инфраструктуры Куйбышевской железной дороги.
Новости по теме
- 4 и 11 ноября изменится график движения «Сурской стрелы»
- Составность поездов между станциями Пенза-I и Башмаково снова увеличат
- Из-за Дня народного единства изменится расписание поездов
- Пензенцы пока не увидят «наземного метро»
- На станции Ухтинка откроется новая пассажирская платформа
- Расписание поездов между Кузнецком и Пензой временно изменится
- В Пензе готовятся к перезапуску поездов в районе ул. Ерик
- С 26 октября изменится график поездов «Сурская стрела»
- Пригородным поездам между Пензой и Кузнецком отменят летнюю остановку
- График движения пригородных поездов до Кузнецка временно изменится
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!