В Бессоновском районе открыли новый остановочный пункт

30.10.2025 | 18:16

С 26 октября на станции Ухтинка в Бессоновском районе назначена остановка пригородным поездам. Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

«Открытие нового остановочного пункта «Ухтинка» стало важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры региона и предоставляет жителям возможность совершать комфортные и безопасные поездки в пригородном железнодорожном сообщении, минуя пробки», – прокомментировали в ППК.

На платформе ежедневно останавливаются поезда:

- № 6127 Булычево (отпр. 5:10) - Ухтинка (приб. 7:11, отпр. 7:12) - Пенза-I (приб. 7:28);

- № 6128 Пенза-I (отпр. 19:56) - Ухтинка (приб. 20:13, отпр. 20:14) - Булычево (приб. 22:15).

Остановочный пункт ввели в эксплуатацию как элемент модернизации инфраструктуры Куйбышевской железной дороги.