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Общество

Строящаяся в Заре школа на 1 100 мест готова на 20%

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Строящаяся школа в Заре готова на 20%. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила пресс-служба регионального минобра.

«На 80% выполнены монолитные работы, производится кладка стен, заполняются проемы, и в ближайшее время мы приступим уже к установке окон», - отметил генеральный директор подрядной организации.

На объекте побывал министр образования Алексей Комаров. Он уточнил, что процесс обучения в новой школе, рассчитанной на 1 100 мест, будет организован в одну смену.

«Всего мы планируем открыть 44 учебные группы. Для младших классов предусмотрено 16 универсальных учебных кабинетов, а также комната труда, моделирования, технической игрушки, изобразительного искусства и наблюдения за природой. Школа будет профильная - с уклоном на углубленное изучение естественно-математических наук», - перечислил чиновник.

В пресс-службе добавили, что откроют еще 16 кабинетов: естественных наук, иностранного языка, информационных технологий, робототехники и др., две студии изобразительного искусства, кабинет музыки и пения, зал хореографии и два спортивных зала с раздевалками, душевыми и санузлами.

Появятся также библиотека-медиатека с хранилищем и открытым книжным фондом, универсальный актовый зал на 695 человек с костюмерной, гримерной и хранилищем для декораций и реквизита, помещения для отдыха педагогов, медицинский блок, столовая с раздельными залами для начальной школы и старших классов.

Строительство началось весной 2023 года, все работы должны быть закончены к 15 августа 2024-го, так что 1 сентября школа примет первых своих учеников.

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Источник — фото областного минобра
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