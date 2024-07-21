В Пензе завершили техобслуживание кондиционеров в троллейбусах

21.07.2024 | 10:13

Жителей Пензы, пользующихся троллейбусами, заверили, что все кондиционеры в машинах исправны.

Вопрос о духоте в салонах электротранспорта поднял на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пользователь Евгений П.

«Половина лета позади, а кондиционеры в троллейбусах как не работали, так и не работают. Когда их починят по гарантии?» - возмутился мужчина.

На его жалобу отреагировала недавно созданная единая диспетчерская служба пассажирского транспорта Пензенской агломерации.

«В течение июля месяца произведено техническое обслуживание системы кондиционирования на всех троллейбусах. Кондиционеры находятся в рабочем состоянии. На предприятии перевозчика проводятся ежедневные инструктажи с водительским и кондукторским составом по поддержанию в салоне троллейбусов комфортной температуры воздуха и выявлению фактов неработающих кондиционеров», - сообщил представитель службы.

Евгений ознакомился с этим ответом и написал: «Водители троллейбусов ради развлечения ездят с открытой дверью в кабину, чтобы не включать кондиционер? Пусть ответственные лица проведут «контрольную закупку» и удостоверятся, что кондиционеры в салоне не работают».

Представитель единой диспетчерской службы пояснил, что в процессе эксплуатации система кондиционирования может сломаться. В таких случаях неполадки устраняют.

Пензенцы жалуются на духоту в новых троллейбусах с момента наступления в регионе жаркой погоды. В минцифры уточняли, что при приобретении троллейбусов в контракте стоял пункт об установке системы кондиционирования в салонах транспортных средств, но в договорах, заключенных с перевозчиком, нет требования о включении кондиционеров при работе на линии.

Также сообщалось, что в некоторых машинах система кондиционирования неисправна, ее должны были отремонтировать по гарантии на заводе-изготовителе троллейбусов. Например, по данным на вечер 2 июля, неисправности устранили на 32 машинах.