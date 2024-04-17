В Пензе наказали водителей автобусов и маршруток

17.04.2024 | 13:41

В Пензе водители автобусов и маршруток за день нарушили правила почти 200 раз. Таков итог профилактической операции «Автоперевозчик».

16 апреля сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги областного центра, чтобы узнать, рискуют ли пассажиры, садясь в общественный транспорт.

Инспекторы осматривали конструкции и проверяли техническое состояние автобусов большой и малой вместимости, а также следили за тем, как водители соблюдают правила дорожного движения.

«В ходе проведения мероприятия было выявлено 193 нарушения ПДД», - сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

На шоферов составили протоколы.

Ранее в Пензе водитель маршрутки № 34 не захотел стоять в пробке перед перекрестком улиц Калинина и Красная Горка, и объехал ее по встречной полосе.