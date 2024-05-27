Пассажир поезда из Пензы оценил свои муки во время поездки в 10 000 руб.

27.05.2024 | 13:18

Пассажир поезда Пенза - Саратов отсудил у железнодорожной компании 10 000 рублей компенсации морального вреда из-за закрытых в вагоне туалетов.

Согласно материалам дела, мужчина путешествовал плацкартом зимой. Сразу же, как он попал в свой вагон, ему сообщили, что оба туалета закрыты, так как сломаны. Можно воспользоваться только теми, что находятся в соседних вагонах.

Однако попасть в те ватерклозеты оказалось сложно. Желающих было много, они выстраивались в очередь, а переход из одного вагона в другой совершался при температуре наружного воздуха -23 градуса.

До самого Саратова мужчина не мог воспользоваться удобствами, за которые заплатил, привести себя в порядок, умыться.

Разочарованный пассажир обратился с претензиями в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД», на электронную почту генерального директора компании, на портал руководителя. В суде мужчина указал, что действия ответчика принесли ему нравственные страдания, и потребовал взыскать компенсацию морального вреда в 10 000 рублей.

На заседании установили, что сливную магистраль засорил посторонний предмет, башня сливного бака замерзла. Засор устранили, башню попытались отогреть, но это не дало нужного результата из-за мороза.

«В ответ на претензию истца АО «Федеральная пассажирская компания» в лице Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» указало, что факт неисправности туалетных комплексов нашел свое подтверждение, причастные работники привлечены к ответственности за нарушение должностных обязанностей», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Иск пассажира полностью удовлетворили. Решение суда вступило в законную силу, и мужчина получит требуемую компенсацию морального вреда.