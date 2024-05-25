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Общество

Пензенцев хотят освободить от налога на электромобили

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В Пензенской области планируют освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты регионального парламента на ближайшей сессии.

В пояснительной записке указывается, что автотранспорт оказывает наиболее разрушительное влияние на биосферу и здоровье человека. По разным оценкам, 60-80% загрязнений воздуха в городах дают двигатели внутреннего сгорания. Главным оружием в борьбе с выбросами в последние годы стали электромобили.

«Государство всячески способствует переходу на этот вид транспорта. Исходя из Концепции развития электротранспорта, к 2030 году каждый десятый выпускаемый в стране автомобиль будет электрическим, а число электрозаправок вырастет как минимум до 72 тысяч», - говорится в документе.

Для стимулирования пользования электромобилями регионам России рекомендуется установить для их владельцев пониженную ставку транспортного налога или полностью освободить от его уплаты. В 59 регионах такие льготы уже введены. В частности, в ПФО они установлены в Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях.

По информации налоговых органов, в Пензенской области в 2023 году зарегистрировано 90 транспортных средств, оснащенных электродвигателями: 10 - в собственности у юридических лиц, 80 - у граждан. Сумма исчисленного по ним налога составила 392 тысячи рублей.

«Поскольку физические лица уплачивают транспортный налог до 1 декабря года, следующего за отчетным, налоговой льготой они смогут воспользоваться в 2025 году при уплате налога за 2024 год», - указывается в пояснительной записке.

Также подчеркивается, что выпадающий доход бюджета региона будет незначительным, а принятие закона «будет способствовать постепенному переходу граждан и организаций на использование электродвигателей и снижению вредных выбросов, создаст предпосылки для развития инновационных технологий и окажет положительное влияние на улучшение экологической обстановки в регионе, что в итоге приведет к повышению качества жизни населения».

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Источник — фото pixabay.com
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