При ремонте подпорной стенки на ул. 8 Марта возникли новые задачи

22.07.2025 | 17:50

В процессе ремонта подпорной стенки на улице 8 Марта в Пензе возникли дополнительные задачи, требующие решений, сообщил глава города Олег Денисов во вторник, 22 июля.

«Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам - данные работы в первую очередь связаны с обеспечением безопасности», - обратился он к пензенцам в своем телеграм-канале.

Старая, отклонившаяся плита подпорной стенки демонтирована. Подрядчик собирает опалубку и армирующими элементами усиливает несущие конструкции. Следующим этапом станет заливка плиты.

«Далее займемся благоустройством. Заасфальтируем участок у подпорной стены, обновим дорожное покрытие по улице Карпинского в зоне проведения работ и на тротуаре по улице 8 Марта. Завершающим этапом станет озеленение территорий», - поделился планами Олег Денисов.

Сроки окончания работ не указаны. Когда ремонт был еще только в планах, закрытый участок предполагали снова сделать доступным в июле.