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Общество

При ремонте подпорной стенки на ул. 8 Марта возникли новые задачи

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В процессе ремонта подпорной стенки на улице 8 Марта в Пензе возникли дополнительные задачи, требующие решений, сообщил глава города Олег Денисов во вторник, 22 июля.

«Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам - данные работы в первую очередь связаны с обеспечением безопасности», - обратился он к пензенцам в своем телеграм-канале.

При ремонте подпорной стенки на ул. 8 Марта возникли новые задачи

Старая, отклонившаяся плита подпорной стенки демонтирована. Подрядчик собирает опалубку и армирующими элементами усиливает несущие конструкции. Следующим этапом станет заливка плиты.

При ремонте подпорной стенки на ул. 8 Марта возникли новые задачи

«Далее займемся благоустройством. Заасфальтируем участок у подпорной стены, обновим дорожное покрытие по улице Карпинского в зоне проведения работ и на тротуаре по улице 8 Марта. Завершающим этапом станет озеленение территорий», - поделился планами Олег Денисов.

При ремонте подпорной стенки на ул. 8 Марта возникли новые задачи

Сроки окончания работ не указаны. Когда ремонт был еще только в планах, закрытый участок предполагали снова сделать доступным в июле.

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Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
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