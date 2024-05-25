Дачников, не начавших осваивать участки за 3 года, хотят штрафовать

25.05.2024 | 15:14

Владельцы земли, в том числе садоводы и огородники, должны будут начать освоение участков в течение 3 лет. Соответствующий законопроект разработал Росреестр.

Как сообщают «Ведомости», изменения предлагается внести в Земельный кодекс РФ и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Под освоением подразумевается приведение участка в пригодное для целевого использования состояние. Перечень мероприятий будет подготовлен до 15 января 2025 года. Признаки неосвоения земельных участков установит правительство. В случае принятия закона поправки вступят в силу 1 марта следующего года.

Как пояснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева, заброшенные земельные участки - огромная проблема, мешающая развитию городов и поселков. По ее словам, если участок выдан под конкретную деятельность (например, сельское хозяйство) и она не ведется, то землю могут изъять.

Сейчас в России установлены признаки неиспользования только в отношении земель сельскохозяйственного назначения. К ним относятся, например, захват сорняками как минимум половины площади участка, захламление на 20% не связанными с ведением аграрной деятельности предметами, наличие самовольных построек, а также загрязнение химическими веществами и отходами производства.

За неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества предполагается административный штраф: для физических лиц в размере 1-1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей, для должностных лиц - 1,5-2%, но не менее 50 тысяч, для юрлиц – 3-5%, но не менее 400 тысяч рублей.