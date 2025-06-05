Нарушившей правила торговли пензячке пришлось ходить пешком

05.06.2025 | 20:30

В Пензе предпринимательница пренебрегла правилами торговли, проигнорировала штрафы за нарушения и в итоге осталась без машины.

Женщина продавала продукты нелегально - там, где это запрещено. В отношении нее составили 36 административных протоколов, назначили наказание. Однако пензячка не желала ничего платить.

В итоге у судебных приставов накопилось 128 исполнительных производств о взыскании с предпринимательницы более 300 000 рублей.

Пристав установил, что женщина владеет автомобилем Ford Focus. Машину арестовали, а пензячку предупредили: иномарку продадут, если задолженность не будет ликвидирована.

«Две недели пеших прогулок убедили предпринимательницу, что выгоднее вернуть машину. В скором времени гражданка явилась в отделение судебных приставов и погасила задолженность в полном объеме», - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.