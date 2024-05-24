В Пензе обновили семь светофоров и подключат еще четыре

24.05.2024 | 20:36

В Пензе заработали 7 обновленных светофоров - на проспекте Строителей, улицах Баумана, Чаадаева и Окружной. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил глава города Александр Басенко.

Кроме того, автоматические регулировщики уже смонтированы, но пока не подключены еще на 4 объектах: у ледового дворца «Хрустальный» на улице 65-летия Победы, на перекрестке улиц Рябова и Пушанина, на Карпинского, 152, и на Окружной (в районе дома № 2 на Чебышева).

На 2 последних новые светофоры оборудованы вызывной фазой, чтобы горожане могли самостоятельно включать зеленый при необходимости.

«Подрядчик установил консольные опоры и оборудование, дорожные знаки. Обустроил дополнительное освещение пешеходных переходов типа «кососвет». Сейчас ведутся организационно-технические работы по подключению», - проинформировал Басенко.

Прошлой осенью, когда на пересечении улицы Кураева с улицами Московской и Володарского появились новые светофоры, центр города встал в пробках. Люди тратили на дорогу до дома вместо привычных 15 минут час.