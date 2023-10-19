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Общество

«Зачем это сделали???»: центр Пензы встал из-за новых светофоров

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Вечер четверга, 19 октября, многие пензенские водители провели в пробках. Виновников сложившейся ситуации назначили быстро - тех, кто решил поставить и включил светофоры на улице Кураева.

Пробка на Володарского образовалась от улицы Советской еще днем. К 18:00 ситуация в центре города стала плачевной. Люди тратили на дорогу до дома вместо привычных 15 минут час.

«Весь город - одна большая пробка», «Со светофором на Кураева - Володарского что-то не так! Воткнуть воткнули, отрегулировать забыли? Для чего вообще в Пензе столько светофоров навтыкали? Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Дороги разбитые, а светофоры торчат где надо и не надо», «Молодцы». Все для народа», «И это не зима, будет еще бардовее карта, почти черная, слава новым светофорам», «Вообще жесть, какой коллапс вызвали новые светофоры», «Жесть просто, один вопрос: зачем это сделали???», «В гололед будет весело!», «Светофоры! Их надо бооольше! Ещщщщщеее», «Предлагаю, поставить светофор на каждом перекрестке и выезде с дворовой территории. А если во дворах есть пересечения, то и там тоже», «Желаю тому, кто забыл настроить светофор этот, тоже там в пробке постоять часок-другой!» - такие посты и множество им подобных появились в соцсетях.

Некоторые водители предположили, что вечер выдался сложным не только из-за светофоров, но и из-за дождя и ДТП на улице Кирова.

На 20:00, согласно сервису «Яндекс. Пробки», заторы на улицах Володарского и Кураева сохранялись.

Новые светофоры на пересечении Кураева с Московской и Володарского включили 19 октября. Последняя сразу встала в пробке, а пензенцы, идущие по Московской, переходят дорогу на красный.

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Источник — Фото vk.com/sova_penza
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