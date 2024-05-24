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Общество

Транспорт будет ходить иначе из-за раскопок в Заводском районе

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Из-за перекрытия участка дороги на улице Беляева в Пензе изменятся схемы движения общественного транспорта.

Отрезок около городской библиотеки № 19 (бывшего ДК «Заря») будет недоступен с 6:00 субботы, 25 мая. Ресурсоснабжающая организация займется аварийным ремонтом теплотрассы.

Администрация Пензы в качестве окончания срока работ указала 6:00 27-го числа, ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» - 31 мая.

Во время перекрытия автобусы № 13, 18, 25, 27, 70 с улицы Беляева поедут по улицам Нахимова, Леонова, далее - по маршрутам в обоих направлениях.

Троллейбусы № 9, 105 будут следовать по проспекту Победы без заезда в Заводской район в обоих направлениях.

Троллейбус № 8 с улицы Карпинского направится по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина, далее - как обычно.

Троллейбус № 2 с улицы Гагарина поедет по улицам Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина, далее - по маршруту, уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

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