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Общество

Старинное здание в центре Пензы начнут ремонтировать до конца года

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Старинный двухэтажный дом, расположенный в центре Пензы, на улице Кирова, 53, отреставрирует новый собственник.

Здание является памятником градостроительства и архитектуры. Дом был построен на территории усадьбы, которая весь XIX век переходила из рук в руки, пока в 1887 году ее не купил тогда еще мещанин, а позже купец I гильдии, совладелец фабрики гнутой мебели «Рамиба» Нахман Рабинович. В 1899 году он построил на этом месте жилой дом в виде миниатюрного дворца.

В сентябре прошлого года здание выставили на торги с начальной ценой 10,5 млн рублей. Одним из условий заключения сделки была обязанность победителя аукциона провести работы по сохранению дома и содержать его в порядке. Предполагалось, что новый владелец будет использовать строение как коммерческую недвижимость.

Как сообщили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области, правообладатель уже обратился за заданием по разработке проектной документации на ремонт фасада и приспособление здания для современного использования.

Работы должны начаться до конца этого года.

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