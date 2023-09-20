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Общество

Старинное здание на улице Кирова в Пензе продают с торгов

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Старинный двухэтажный кирпичный дом в центре Пензы, на улице Кирова, 53, выставлен на торги.

В состав лота входят продажа здания общей площадью 671,2 кв. м. и аренда двух земельных участков - 0,01 и 0,04 га.

«Дом был построен на территории усадьбы, которая весь XIX век переходила из рук в руки, пока в 1887 году ее не купил тогда еще мещанин, а позже - купец I гильдии, совладелец фабрики гнутой мебели «Рамиба» Нахман Рабинович. В 1899 году он построил на этом месте жилой дом в стиле миниатюрного дворца», - изложили историю здания в пресс-службе финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ.

Проемы арочных окон здания имеют контрастное белое оформление. Ризалит (часть здания, выступающая за линию фасада на всю его высоту) увенчан аттиком (низкой стенкой над карнизом) и четырехгранным шатром, в крыше которого имеется окно для освещения лестницы. Также сохранилось оригинальное кованое ограждение крыши шатра.

Начальная цена за объект недвижимости составляет 10,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 октября, аукцион состоится 20-го.

Одно из условий сделки заключается в том, что победитель аукциона обязан провести работы по сохранению здания и содержать его в установленном законом порядке.

Предполагается, что строение будет использоваться как коммерческая недвижимость.

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