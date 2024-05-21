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Общество

ИЦ «Бирюч» провел в Пензе открытую встречу с учеными и студентами

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В Пензе состоялась открытая встреча с представителями инновационного центра «Бирюч». На мероприятии присутствовали студенты вузов, молодые ученые. Они задавали вопросы о том, что нового в проекте Hi-Bio, о еде будущего, а также о том, как попасть на стажировку в центр.

Hi-Bio - одно из профильных направлений для ИЦ «Бирюч». В этом научном городке «ЭФКО» под Алексеевкой Белгородской области создаются новые пищевые ферменты, полезные альтернативы сахара, мяса и молока, натуральные ароматизаторы. ИЦ «Бирюч» создали в 2003 году, сейчас более 700 его сотрудников занимаются 20 проектами.

ИЦ «Бирюч» провел в Пензе открытую встречу с учеными и студентами

На встрече представители центра рассказали о двух направлениях проектов: Hi-Bio и Hi-Food.

Так, ученые компании работают над сладкими белками. Они производятся с помощью биотехнологий и более безопасны для человека, чем сахарозаменители и сам сахар. Цель проекта - создать сладкие белки, себестоимость которых ниже привычного сахара, а по вкусу они не уступают этому продукту. Результат работы уже был презентован в некоторых городах.

Другой проект - «Биосинтезированные жиры». Их получают с помощью микроорганизмов, а не масличных культур, как с классическими жирами. В ИЦ «Бирюч» добились хороших результатов в этом направлении.

ИЦ «Бирюч» провел в Пензе открытую встречу с учеными и студентами

Производство ферментов - также очень важный проект центра, поскольку без них не может обойтись пищевая, кормовая, химическая промышленность. Актуальность работы ученых сейчас очень высока, ведь более 70% российского рынка ферментов - импорт, важно уйти от этой зависимости.

Также в центре занимаются концепцией клеточного питания, запускающего аутофагию (процесс удаления поврежденных белков и органелл, провоцирующих развитие возрастных заболеваний).

Наибольший интерес у собравшихся вызвал проект «Растительное мясо». По вкусовым качествам и пищевой ценности оно ничем не отличается от обычного, но легче усваивается организмом, закрывает его потребность в белках.

ИЦ «Бирюч» провел в Пензе открытую встречу с учеными и студентами

Компания уже выпускает на рынок пельмени, котлеты, наггетсы, созданные из растительного мяса, их можно приобрести на маркетплейсах. На встрече показали ролик о том, как продукт производится.

Слушателей интересовало, насколько растительное мясо может заменить обычное, выгодно ли его производить и кто именно сможет употреблять этот продукт.

Главный секрет успешной работы ИЦ «Бирюч» - люди: молодые исследователи, специалисты, руководители. На территории центра действует современная научно-исследовательская лаборатория с новейшим оборудованием, сотрудники для пополнения знаний и обмена опытом регулярно отправляются в российские и зарубежные научные центры, университеты. «Бирюч» - закрытый городок с современными домами, рестораном, возможностью заниматься спортом, отдыхать.

Представители центра пригласили студентов на стажировку, рассказав о направлениях, сроках, условиях жизни и работы в ИЦ.

Также на встрече наградили победителей конкурса «Молодой ученый». Они получили кубки и денежные премии. После церемонии прошла презентация работ.

ИЦ «Бирюч» провел в Пензе открытую встречу с учеными и студентами

В заключительной части мероприятия кандидат биологических наук Валерий Зайцев прочел лекцию «Пища будущего и дары биотехнологии».

ИЦ «Бирюч» провел в Пензе открытую встречу с учеными и студентами

Реклама. Заказчик - ООО «Бирюч». ИНН 3122002473.

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