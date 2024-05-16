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Общество

Для борьбы с гибелью пчел с 1 сентября введут новое требование

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С 1 сентября изменятся сроки оповещения пчеловодов об обработке полей пестицидами и агрохимикатами. Это нужно для предотвращения отравления и гибели насекомых.

По действующим правилам аграрии обязаны предупреждать население, проживающее в 7 км от границ их земельных участков, о распылении вредных веществ не позднее чем за 3 дня.

По новому закону делать это они обязаны будут не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до применения химикатов.

Анонсировать работы следует через СМИ (радио, печатные органы, электронные издания) и другие средства связи, уточнили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В 2022 году в селе Липовка Малосердобинского района после обработки полей зафиксировали массовую гибель пчел. Понесшим убытки пасечникам возместили ущерб, выплатив 420 000 рублей.

В том же году жительница села Ягодного Колышлейского района пожаловалась на агрофирму, занимающуюся выращиванием подсолнечника: культуру опыляли с самолетов ядовитым веществом, от которого гибли пчелы и испытывали недомогание люди. После обработки полей многие замечали у себя кашель, насморк, признаки отравления.

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