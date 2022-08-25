Понесшим убытки пчеловодам из Липовки заплатили

25.08.2022 | 09:20

В селе Липовка Малосердобинского района завершилась прокурорская проверка, начатая после массовой гибели пчел.

1 августа посевы на полях опрыскали химическими средствами, после чего насекомые стали погибать. На место инцидента выехал районный прокурор.

Специалисты установили, что сельскохозяйственное предприятие, которое провело обработку полей подсолнечника химическими удобрениями, нарушило закон и не предупредило пчеловодов о мероприятии. Пострадали пасечники, чьи земли примыкали к Липовке.

«По итогам прокурорской проверки в отношении руководителя сельскохозяйственной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Дело направлено на рассмотрение в территориальный орган Роспотребнадзора», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Понесшим убытки пасечникам возместили ущерб от гибели пчел, выплатив 420 000 рублей.