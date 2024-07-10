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Из жизни

Пензенские врачи помогли женщине, в ухе которой оказалась моль

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Врачи клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе поделились случаем из практики. Медики помогли женщине, в ухо которой попало насекомое.

Пензячка проснулась от ощущения, что в ее ухе кто-то трепыхается. Женщина попросила близких осмотреть проход, но те ничего не увидели и ничем не помогли. Тогда пострадавшая обратилась к специалистам.

ЛОР быстро осмотрел пациентку и при помощи вакуумной установки удалил инородное тело. Оказалось, что в ухо женщины заползла моль.

По словам врачей, насекомые в ухе не редкий случай в их практике. Специалисты перечислили признаки того, что в органе слуха оказался «непрошеный гость»:

- в ушной раковине ощущается шевеление;

- непонятные звуки, движения в ухе;

- шум в ушах;

- заложенность;

- ухудшение слуха.

В случае если насекомое заползло глубоко, у пациентов может наблюдаться головокружение, тошнота, рвота, а при укусах «гостя» - болевые ощущения, отек, зуд.

«Что делать? Самое главное, не паниковать! Можно дать возможность насекомому самостоятельно выползти. Для этого наклоняют голову больным ухом вниз. Берутся за мочку уха и оттягивают вниз. Если насекомое не глубоко, оно выползет. Если этого не происходит - обращайтесь за квалифицированной помощью! В противном случае можно усугубить ситуацию», - порекомендовали специалисты на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Медики отметили, что в ни в коем случае не нужно пытаться самостоятельно вытащить из уха инородное тело, используя ватные палочки, острые предметы и другие средства. Таким образом можно протолкнуть насекомое еще глубже, травмировать барабанную перепонку, получить ожог и воспаление в результате применения спирта, зеленки, йода.

В заключение врачи посоветовали пензенцам быть бдительными и добавили, что самыми частыми «гостями» в ухе являются мухи, тараканы, жуки и пауки.

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