Минздрав о ситуации в «Белке»: Дети вернулись в отряд из изолятора

01.07.2024 | 18:45

Ситуацию с желудочно-кишечным расстройством у детей в лагере «Белка» в целом можно назвать спокойной. Так ее 1 июля охарактеризовали в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

«В изоляторе детей нет, все, кто там был, в удовлетворительном состоянии вернулись в отряд.

Медики продолжают ежедневно проводить осмотры», - уточнили в ведомстве.

Информация об ухудшении самочувствия десятков ребят появилась в соцсетях в конце минувшей недели.

В прокуратуре Пензенской области сообщили: по предварительным данным, на плохое самочувствие пожаловался 31 человек. 14 из них были помещены в изолятор, прочие оставались в палатах. Затем часть детей забрали домой.

При этом минобр опроверг сведения о массовом отравлении детей в «Белке», но пояснил, что 28 июня у ряда отдыхавших были выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства, все осмотрены врачами, каждому назначены медикаменты.

Региональный Роспотребнадзор провел эпидрасследование и установил, что три человека из персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы. Сотрудников отстранили. В отношении юридических лиц приняли административные меры.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в Пензе.