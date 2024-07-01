После отравления детей в «Белке» возбудят уголовное дело

01.07.2024 | 13:53

Руководитель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в лагере «Белка» на Светлой Поляне в Пензе.

Информация об ухудшении самочувствия десятков детей появилась в соцсетях в конце минувшей недели.

В прокуратуре Пензенской области сообщили: по предварительным данным, на плохое самочувствие пожаловался 31 человек. 14 из них были помещены в изолятор, прочие оставались в палатах. Затем часть детей забрали домой.

При этом минобр опроверг сведения о массовом отравлении детей в «Белке», но пояснил, что 28 июня у ряда отдыхавших были выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Все осмотрены врачами, каждому назначены медикаменты.

Региональный Роспотребнадзор провел эпидрасследование и установил, что 3 человека из персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы. Сотрудников отстранили. В отношении юридических лиц приняли административные меры.

«Начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», - сообщили в информационном центре СКР.