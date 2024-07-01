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Общество

Директор «Белки»: Многие из заболевших хотят вернуться

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Детский оздоровительный лагерь «Белка», где произошло массовое отравление несовершеннолетних, продолжает работать в штатном режиме.

По словам директора учреждения Елены Анохиной, новых жалоб от ребят не поступало.

«Большинство детей, которых забрали, собираются возвращаться. Они это могут сделать, конечно со справкой. Я как руководитель лагеря и другие сотрудники постоянно следим за состоянием детей. Все связанное с организацией качественного питания сейчас в приоритете», - подчеркнула она.

Заболевшие покинули территорию, остальные же продолжают отдыхать, ситуация в «Белке» взята под строгий контроль.

Информация об ухудшении самочувствия десятков детей появилась в соцсетях в конце минувшей недели.

В прокуратуре Пензенской области сообщили: по предварительным данным, на плохое самочувствие пожаловался 31 человек. 14 из них были помещены в изолятор, прочие оставались в палатах. Затем часть детей забрали домой.

При этом минобр опроверг сведения о массовом отравлении детей в «Белке», но пояснил, что 28 июня у ряда отдыхавших были выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Все осмотрены врачами, каждому назначены медикаменты.

Региональный Роспотребнадзор провел эпидрасследование и установил, что три человека из персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы. Сотрудников отстранили. В отношении юридических лиц приняли административные меры.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в Пензе.

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