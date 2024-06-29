Минобр опроверг сведения о массовом отравлении детей в «Белке»

29.06.2024 | 15:37

Министерство образования Пензенской области опровергло информацию о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере «Белка».

Новость об ухудшении самочувствия десятков юных отдыхающих появилась в соцсетях.

В прокуратуре Пензенской области сообщили: по предварительным данным, на плохое самочувствие пожаловался 31 человек. 14 из них были помещены в изолятор, прочие оставались в палатах. Затем часть детей забрали домой.

Надзорный орган устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе организацию питания. Также процессуальную проверку проводит следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СКР.

«28 июня в детском оздоровительном центре «Белка» были произведены выездные проверки прокуратурой, Роспотребнадзором по Пензенской области и региональным министерством образования. Проведена проверка пищеблоков и складов питания - специалисты Роспотребнадзора взяли смывы, которые станут предметом экспертизы. 28 и 29 июня в лагере детей осматривали врачи из «Городской детской поликлиники».

Сведения о массовом отравлении детей не нашли подтверждения», - проинформировали в минобре.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения Пензенской области пояснили, что 28 июня у ряда детей выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Все осмотрены врачами, каждому назначены медикаменты.

«На сегодняшний день их состояние стабильное. Многие собираются возвращаться в отряды. Те, кто оставался в изоляторе в лагере, с улучшением состояния также возвращаются в отряды. Медики ежедневно проводят осмотры», - рассказали в ведомстве.

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что по состоянию на 29 июня в медицинском изоляторе остаются 4 ребенка, их состояние не вызывает у врачей опасений.