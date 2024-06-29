В лагере «Белка» произошло массовое заболевание детей

29.06.2024 | 14:14

В детском оздоровительном лагере «Белка» на Светлой Поляне произошло массовое заболевание детей. 24 и 28 июня они обращались за медицинской помощью.

«Из-за сомнительного качества продуктов питания в лагере отравилось большое количество отдыхающих. Лагерь покинули более 100 человек. Изоляторы переполнены. С начала смены уехало с диареей, рвотой и температурой более 60 детей. Инфекция распространяется по лагерю, но дирекция наотрез отказывается закрывать его на карантин, не обращая внимания на доводы врачей и утверждая, что все в порядке», - говорится в посте, размещенном в пензенском телеграм-канале, со ссылкой на одного из родителей пострадавшего ребенка.

Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку.

По предварительным сведениям, на плохое самочувствие пожаловался 31 человек. 14 из них были помещены в изолятор, прочие оставались в палатах. Затем часть детей забрали домой.

«Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также процессуальную проверку проводит следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СКР.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Олег Мельниченко. «На сегодня в медицинском изоляторе остаются 4 ребенка, их состояние не вызывает у врачей опасений», - проинформировал он.

Ранее прокуратура выявила грубые нарушения в организации питания детей в лагере «Белка», после чего контракт с подрядчиком был расторгнут. Новый организатор приступил к работе с 23 июня, с началом заезда второй лагерной смены.