Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июл 2024|23:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В лагере «Белка» произошло массовое заболевание детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В детском оздоровительном лагере «Белка» на Светлой Поляне произошло массовое заболевание детей. 24 и 28 июня они обращались за медицинской помощью.

«Из-за сомнительного качества продуктов питания в лагере отравилось большое количество отдыхающих. Лагерь покинули более 100 человек. Изоляторы переполнены. С начала смены уехало с диареей, рвотой и температурой более 60 детей. Инфекция распространяется по лагерю, но дирекция наотрез отказывается закрывать его на карантин, не обращая внимания на доводы врачей и утверждая, что все в порядке», - говорится в посте, размещенном в пензенском телеграм-канале, со ссылкой на одного из родителей пострадавшего ребенка.

Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку.

По предварительным сведениям, на плохое самочувствие пожаловался 31 человек. 14 из них были помещены в изолятор, прочие оставались в палатах. Затем часть детей забрали домой.

«Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также процессуальную проверку проводит следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СКР.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Олег Мельниченко. «На сегодня в медицинском изоляторе остаются 4 ребенка, их состояние не вызывает у врачей опасений», - проинформировал он.

Ранее прокуратура выявила грубые нарушения в организации питания детей в лагере «Белка», после чего контракт с подрядчиком был расторгнут. Новый организатор приступил к работе с 23 июня, с началом заезда второй лагерной смены.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте