Из пензенского лагеря «Белка» выехали почти 60 детей

02.07.2024 | 07:41

По данным министерства образования, из пензенского лагеря «Белка» в связи со случаями желудочно-кишечного расстройства выехало 59 детей.

Ребят забирали родители, у некоторых из них была высокая температура. Об этом на странице администрации Пензы во «ВКонтакте» рассказала подписчица Екатерина Щ.

«Лазарет был полон. Я приехала через час и забрала дочь. Температура у нее была 39,1! Она говорит: каждому третьему ребенку было плохо», - пояснила женщина.

На ее сообщение отреагировал представитель министерства образования региона.

«Из лагеря выехали 59 человек, планируют вернуться - 52 человека», - написал он.

Екатерина усомнилась в этих данных. По мнению пензячки, в лагерь вернутся меньше детей.

«Мы вот тоже, например, написали заявление и сказали, что вернемся. Но дочь категорически отказывается туда ехать. Как и две ее подруги», - отметила женщина.

Ухудшение самочувствия десятков ребят, отдыхавших в «Белке», случилось 28 июня. В прокуратуре Пензенской области сообщили: по предварительным данным, на плохое самочувствие пожаловался 31 человек. 14 из них были помещены в изолятор, прочие оставались в палатах.

Региональный Роспотребнадзор провел эпидрасследование и установил, что три человека из персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы. Сотрудников отстранили. В отношении юридических лиц приняли административные меры.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в Пензе.

1 июня в региональном минздраве рассказали, что ребят выписали из изолятора, они вернулись в отряд. Медики продолжают ежедневно проводить осмотры.