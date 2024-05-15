За 4 месяца в области родились 72 ребенка, зачатых с помощью ЭКО

15.05.2024 | 09:29

За 4 месяца 2024 года жительницам Пензенской области провели 353 процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС. Общая сумма, направленная на эти цели, составила 39,4 млн рублей.

Эти данные предоставили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

В фонде отметили, что специалисты 85 раз применили криоконсервацию эмбрионов и 158 раз разморозили ранее криоконсервированные эмбрионы и поместили их в полость матки.

ЭКО - вспомогательная репродуктивная технология. Она помогает парам, которые годами не могли зачать ребенка, стать родителями. Так, благодаря ЭКО с января по апрель в регионе появилось на свет 72 ребенка, из них 6 двоен.

Обладательницы медицинского полиса могут пройти процедуру бесплатно в клиниках не только Пензенской области, но и других регионов страны. Этой возможностью воспользовались 15 пензячек.

В 2023 году жительницам Пензенской области провели 995 процедур ЭКО по полису ОМС.