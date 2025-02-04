В Пензенской области бесплатное ЭКО помогло родиться 236 детям

04.02.2025 | 11:07

В 2024 году в Пензенской области с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проведенного по полису обязательного медицинского страхования, на свет появилось 236 детей, из них 18 двоен.

Как сообщили в территориальном фонде ОМС, процедуру прошли 973 женщины.

Медики 214 раз провели криоконсервацию (глубокую заморозку в жидком азоте) эмбрионов и 460 раз разморозили их и перенесли в полость матки.

Общая стоимость всех процедур составила 105,6 млн руб.

К ЭКО прибегают пары, страдающие бесплодием. Доступно экстракорпоральное оплодотворение по полису ОМС. В Пензенской области процедура проводится в четырех лечебных учреждениях, однако пациентка может выбрать клинику и в другом регионе.

«Вопросы по оказанию акушерско-гинекологической помощи и применению вспомогательных репродуктивных технологий по полису ОМС можно задать по телефону 8(800) 100-80-44», - проинформировали в ТФОМС.

В 2023 году в регионе по полису было проведено 995 процедур ЭКО общей стоимостью 102,5 млн рублей.