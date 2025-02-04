Сетевое издание|18+|Вторник|4 фев 2025|15:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензенской области бесплатное ЭКО помогло родиться 236 детям

Печать
Telegram

В 2024 году в Пензенской области с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проведенного по полису обязательного медицинского страхования, на свет появилось 236 детей, из них 18 двоен.

Как сообщили в территориальном фонде ОМС, процедуру прошли 973 женщины.

Медики 214 раз провели криоконсервацию (глубокую заморозку в жидком азоте) эмбрионов и 460 раз разморозили их и перенесли в полость матки.

Общая стоимость всех процедур составила 105,6 млн руб.

К ЭКО прибегают пары, страдающие бесплодием. Доступно экстракорпоральное оплодотворение по полису ОМС. В Пензенской области процедура проводится в четырех лечебных учреждениях, однако пациентка может выбрать клинику и в другом регионе.

«Вопросы по оказанию акушерско-гинекологической помощи и применению вспомогательных репродуктивных технологий по полису ОМС можно задать по телефону 8(800) 100-80-44», - проинформировали в ТФОМС.

В 2023 году в регионе по полису было проведено 995 процедур ЭКО общей стоимостью 102,5 млн рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте