Общество

Для тысяч пензенцев увеличили скорость мобильного интернета

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В Пензе за последний год на 14% увеличилось потребление мобильного трафика. В ответ на растущий спрос МегаФон модернизировал инфраструктуру связи в жилых и промышленных кварталах, расширив ее возможности. Теперь телеком-объекты в областном центре обеспечивают скорость передачи данных до 250 Мбит/с.

Технические специалисты оператора провели работы сразу в нескольких районах Пензы. Среди них - окрестности улиц Минской, Побочинской, Стасова, Тернопольской, Рахманинова, Новоселов, Юбилейной и других. Помимо жилых домов, здесь расположены учебные, торговые и медицинские учреждения, производственные и хозяйственные корпуса, предприятия бытового обслуживания.

Чтобы растущее потребление интернет-трафика не сказывалось на скорости мобильного интернета, инженеры устроили рефарминг оборудования и перевели долю частот 3G в быстрый стандарт LTE. Для абонентов, которым нужна сеть третьего поколения, оставили необходимый ресурс.

«Если год назад наши клиенты в Пензе в среднем использовали по 27 Гбайт интернет-данных в месяц, то сейчас речь уже о 32 Гбайт. Такое повышение нагрузки в уже заселенных районах служит сигналом для увеличения пропускной способности оборудования. После рефарминга ежемесячный мобильный трафик в зоне действия базовых станций вырос на 10%», - сообщил директор МегаФона в Пензенской области Сергей Гречко.

Как показывает big data оператора, в среднем горожанам в регионе на данный момент нужно по 30 Гбайт интернет-данных в месяц. Рекордсменами стали жители Никольска с показателем в 35 Гбайт.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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