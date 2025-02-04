В Пензенской области планируют уменьшить очередь на ЭКО

04.02.2025 | 21:31

В Пензенской области планируют повысить коэффициент рождаемости с 1,2 до до 1,4 на 1 000 жителей. Это средний по России показатель.

В регионе много пар, которые сталкиваются с проблемой бесплодия. Они могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В Пензенской области сформировалась очередь на получение медицинской помощи такого вида. Чтобы закрыть потребность, в некоторых случаях на процедуру выделялись региональные средства, а не деньги из фонда ОМС, рассказал на брифинге во вторник, 4 февраля, министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

Часть генетических и гормональных обследований, которые требуются для ЭКО, дорогие и не входят в перечень услуг по полису ОМС. С 2025 года пензенцы смогут проходить их бесплатно. Это обеспечит программа «Семья».

Кроме того, за счет средств программы пензенские медики смогут помочь еще большему числу бесплодных пар. Очередь на ЭКО уменьшится.

Алексей Качан добавил, что в женских консультациях создадут специальные службы, которые будут готовить семьи к рождению ребенка.

Программа «Семья» действует до 2027 года. В 2025-м на ее реализацию выделят из федерального бюджета около 270 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в области с помощью ЭКО, проведенного по полису обязательного медицинского страхования, на свет появилось 236 детей, из них 18 двоен.