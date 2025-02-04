Минтруд: За 10 лет мать первого ребенка «постарела» на 3 года

04.02.2025 | 18:41

Жительницам Пензенской области желательно рожать первого ребенка в возрасте 23 лет. Об этом на брифинге во вторник, 4 февраля, заявил министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

Чиновник отметил, что с каждым годом в области повышается возраст женщин, впервые становящихся матерями. Сейчас он составляет 28,6 года.

«Мы проводили анализ: за 10 лет возраст мамы «постарел» на 3 года», - рассказал Алексей Качан.

По его словам, многие девушки отказываются от материнства, считая, что сначала нужно завершить обучение, построить карьеру, обрести материальное благополучие.

По словам министра, такое представление не совсем верное. Сейчас в регионе действуют меры поддержки для студенческих семей. Например, «Подарки новорожденным»: в наборе - трикотажный комбинезон, пеленка-кокон, одеяло, полотенце для купания, клеенка, влажные салфетки, ползунки, распашонка и чепчик.

Также в области беременным студенткам выплачивают по 100 000 рублей.

Ранее в Пензастате отметили, что самый высокий уровень рождаемости зафиксирован среди жительниц области в возрастных группах 25-29 лет и 30-34 лет.